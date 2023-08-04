За пять лет в Воронежской области планируют построить 4,5 млн кв. м жилья

В 2023-2027 годах в Воронежской области планируется построить почти 4,5 млн кв. м жилья, не считая частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания губернатора Александра Гусева с представителями строительного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 3 августа, в 2023 году в эксплуатацию уже введено 990 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах (МКД), до конца года ввод планируется увеличить до 2 млн кв. м. Сейчас в Воронежской области продолжают строить 177 многоквартирных домов.

Как подсчитал ранее Единый реестр застройщиков, за последние три года в регионе было введено в эксплуатацию 2,3 млн кв. жилья в МКД. В среднем на возведение одного МКД уходит 651 день. Средняя площадь построенного дома составляет 9,1 тыс. кв. м, средняя этажность — 17,5. Преобладающий материал стен — панель.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте