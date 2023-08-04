НМТП: порт Новороссийска работает в штатном режиме

Порт Новороссийска работает в штатном режиме после попытки атаки беспилотных катеров на военно-морскую базу города. Об этом сообщила пресс-служба НМТП в Telegram.

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В Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков отметили, что грузовые операции в порту идут по плану.

Ранее в Новороссийске было приостановлено движение судов после уничтожения дронов в акватории Черного моря в районе Мысхако. В КТК «Ъ-Кубань» сообщили, что в настоящее время движение возобновлено.

«КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера»,— говорится в сообщении.

Атака двух беспилотных катеров в Новороссийске была отражена военными кораблями «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Инфраструктура города не пострадала. В Минобороны РФ отметили, что жертв в результате инцидента нет.

Анастасия Донскова

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