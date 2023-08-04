Вертолет санавиации экстренно доставил двух пациентов из Геленджика в краевые больницы

Вертолет санавиации 4 августа дважды поднялся в воздух над Геленджиком, чтобы экстренно доставить пациентов в краевые медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Янины Скориковой Фото: Telegram-канал Янины Скориковой

Первым рейсом был эвакуирован пациент с кардиологической патологией. Второй вертолет доставил ребенка, пострадавшего в ДТП ночью.

«За год санавиация с территории курорта транспортирует около 100 пациентов. А в целом по краю только за первую половину текущего года бригады врачей совершили 441 экстренный вылет к пациентам»,— отметила замглавы мэрии Геленджика по вопросам социального развития и работе с несовершеннолетними Янина Скорикова.

Татьяна Ручкина

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