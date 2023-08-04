Жители Геленджика пожаловались на бездействие управляющей компании «Заря»

Жители дома на улице Гринченко в Геленджике направили обращение депутату Госдумы РФ Сергею Алтухову о бездействии управляющей компании «Заря». Об этом господин Алтухов написал в Telegram.

Геленджичане сообщают, что на общем собрании собственников квартир было решено сменить действующую коммунальную компанию на новую. Однако, приняв дом в управление, новый оператор услуг в течение двух месяцев не приступает к своим обязанностям. Соответствующие обращения были направлены в жилинспекцию края.

«Жалобы на компанию, от услуг которой жильцы решили отказаться, мне поступают регулярно. В аналогичной ситуации оказались и жильцы ЖК "Акварель" в переулке Больничном. О конфликтной ситуации здесь с той же управляющей компанией недавно писали СМИ. Будем подключаться и к ее решению»,— говорится в сообщении.

По данным «Горожанина», в июле прошлого года управляющая компания «Заря» из Геленджика заявила о незаконном переходе под управление УК «Комендантъ» 73 домов в однодневный срок.

Анастасия Донскова

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