В Воронеже бывшего супервайзера будут судить за хищение

Главное управление МВД по Воронежской области сообщило о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии), возбужденного в отношении бывшего супервайзера «крупной компании, реализующей хозтовары». Сумма хищения оценивается силовиками в 1,3 млн руб.

Название компании и имя фигуранта в полиции «Ъ-Черноземье» раскрывать не стали, пообещав сделать это «после приговора».

В основу уголовного дела легли события августа 2020 года-марта 2022-го. По версии следствия, супервайзер переводил на банковские счета знакомых средства, положенные постоянным клиентам в виде бонусов или частичного возврата стоимости покупки. В бухгалтерию же он предоставлял чеки о переводах якобы на банковские счета представителей клиентов. Впоследствии разница перечислялась фигуранту. Также в обязанности подозреваемого входила инкассация выручки компании, однако, как заявляют в полиции, он не вносил ее в кассу фирмы, а оставлял себе.

Алина Морозова

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