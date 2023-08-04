В парке аттракционов станицы Брюховецкой выявили нарушения

Сотрудники прокуратуры выявили в парке Гагарина станицы Брюховецкой нарушения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Проверка проводилась совместно с сотрудниками МЧС. Уточняется, что выявленные нарушения касаются требований пожарной безопасности.

По факту выявленных нарушений главе станицы Брюховецкой внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли одно должностное лицо. Выявленные нарушения уже устранили.

Проверять все аттракционы в Краснодарском крае прокуратура начала еще в середине мая после ЧП в Оренбурге, где во время катания упала карусель и пострадали 20 человек. За это время состояние качелей и требования их эксплуатации проверили в нескольких муниципалитетах.

Татьяна Ручкина

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