Житель Севастополя предстанет перед судом за дискредитирующую военных переписку в интернете

В Севастополе в суд направили материалы административного дела, возбужденного в отношении местного жителя по факту публичной дискредитации вооруженных сил РФ в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю

По данным ведомства, 38-летний мужчина на странице одной из публикаций публичного сообщества в VK в грубой форме высказывался в адрес российских военных.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). В ведомстве отметили, что с правонарушителем провели профилактическую беседу. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Севастополя.

Анастасия Донскова

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