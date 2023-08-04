Двух жителей Воронежской области осудили за жестокое убийство водителя «Яндекс. Такси»

Воронежский областной суд вынес обвинительный приговор двум 53-летним жителям поселка Латная Семилукского района за расправу над водителем «Яндекс. Такси». По статье об «убийстве группой лиц, совершенном с особой жестокостью» (п. «д», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) Александру Коломыцеву назначено 16 лет колонии строгого режима, Андрею Прутцких —14 лет колонии строгого режима.

Дело рассматривалось с участием коллеги присяжных, которую просили собрать Коломыцев и Прутцких. Она признала представленные гособвинителями доказательства достаточными и признала подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и не заслуживающими снисхождения.

Суд также удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с каждого осужденного компенсации морального вреда в размере 1,3 млн руб.

Как установил региональный Следственный комитет, в июле 2021 года 40-летний таксист привез супругу Коломыцева домой. Она пожаловалась мужу на слишком высокий ценник поездки, из-за чего у него возникла неприязнь к водителю. Вместе с Прутцких они, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесли «обидчику» более 100 травм и ушли. Потерпевший скончался прямо в машине от черепно-мозговой травмы.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте