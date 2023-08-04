В Сочи взяли под охрану 216 исторических зданий

В Сочи предметом охраны культурного наследия стали 216 исторических зданий и 101 культурный объект. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На всех утвержденных объектах установлены ограничения, необходимые для сохранения культурной ценности курорта.
«Утверждение границ территории и предмета охраны исторического поселения позволит обеспечить развитие города Сочи как курорта, комфортного для жителей и отдыхающих, сохранив при этом его уникальный архитектурный облик»,— отметил вице-губернатор Роман Лузинов.
На курорте утвержден предмет охраны исторического поселения регионального значения.
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