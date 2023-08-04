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В Сочи взяли под охрану 216 исторических зданий

В Сочи предметом охраны культурного наследия стали 216 исторических зданий и 101 культурный объект. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На всех утвержденных объектах установлены ограничения, необходимые для сохранения культурной ценности курорта.

«Утверждение границ территории и предмета охраны исторического поселения позволит обеспечить развитие города Сочи как курорта, комфортного для жителей и отдыхающих, сохранив при этом его уникальный архитектурный облик»,— отметил вице-губернатор Роман Лузинов.

На курорте утвержден предмет охраны исторического поселения регионального значения.

Анастасия Донскова

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