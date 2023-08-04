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Коммерсантъ FM
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Кремль считает, что внешнее вмешательство в Нигер не сможет улучшить ситуацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на призыв президента Нигера Мохамеда Базума, отстраненного от должности в результате военного переворота, помочь восстановить конституционный порядок в стране. По мнению господина Пескова, вмешательство внерегиональных государств вряд ли поможет урегулировать сложившуюся в стране ситуацию.

«Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию. Разумеется, мы обеспокоены той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе, и мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло без какого-либо ущерба, без угрозы главное для человеческих жизней»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Отвечая на вопрос журналистов, способно ли вмешательство сторонних государств, о котором просил отстраненный президент Нигера, помочь восстановить конституционный порядок в стране, господин Песков сказал: «Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему».

27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера заявила, что президент страны и все члены его семьи были отстранены от власти. С поддержкой президентской гвардии выступило командование армии страны. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий.

4 августа в газете The Washington Post была опубликована колонка Мохамеда Базума, в которой он попросил США и мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в Нигере. Сам господин Базум назвал себя «заложником» и написал, что госпереворот «не имеет никакого оправдания», и если он увенчается успехом, то «это будет иметь разрушительные последствия для страны, региона и всего мира».

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Франция поторопилась забрать своих граждан из Нигера».

Милена Костерева

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