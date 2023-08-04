Слесарь курского «Газпрома» попал под суд из-за смерти ребенка

Обоянский районный суд Курской области рассмотрит уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии), возбужденного в отношении сотрудника АО «Газпром газораспределение Курск». Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
По версии следствия, в сентябре 2022 года слесарь по эксплуатации и ремонту проверял газовое оборудование в одном из сел Обоянского района. Он пытался отремонтировать магнитный клапан в доме, а когда не смог, то «в нарушение требований безопасности зафиксировал его проволокой, после чего составил акт сдачи-приемки работ».
Уже в декабре 2022 года в этом же доме произошел «неконтролируемый выброс угарного газа», в результате 11-летний ребенок отравился и погиб. Эта трагедия и легла в основу уголовного дела.