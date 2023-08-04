Слесарь курского «Газпрома» попал под суд из-за смерти ребенка

Обоянский районный суд Курской области рассмотрит уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии), возбужденного в отношении сотрудника АО «Газпром газораспределение Курск». Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

По версии следствия, в сентябре 2022 года слесарь по эксплуатации и ремонту проверял газовое оборудование в одном из сел Обоянского района. Он пытался отремонтировать магнитный клапан в доме, а когда не смог, то «в нарушение требований безопасности зафиксировал его проволокой, после чего составил акт сдачи-приемки работ».

Уже в декабре 2022 года в этом же доме произошел «неконтролируемый выброс угарного газа», в результате 11-летний ребенок отравился и погиб. Эта трагедия и легла в основу уголовного дела.

Фотогалерея Последствия взрыва газа в Воронеже — в фотогалерее «Ъ-Черноземье» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 12 марта примерно в 3 часа 30 минут из-за «хлопка газо-воздушной смеси» начался пожар в девятиэтажном доме №88 на улице Хользунова в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что из-за взрыва газо-воздушной смеси обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на 120 кв. м Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Во время эвакуации 27 человек пришлось выводить в масках спасаемого. Погибшие находились в квартирах, в которых произошло обрушение. В 5.13 ведомство ликвидировало открытое горение, началась разборка-проливка пострадавших помещений Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) после взрыва газа в многоэтажном доме Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным СКР, погибли мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения, проживающие в двух жилых помещениях. Остальные жители дома были эвакуированы. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются виновные Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также планируется оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и техобслуживание в жилых помещениях Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что региональные власти намерены «финансово поддержать» пострадавших из-за взрыва газа в доме №88 на улице Хользунова в областном центре. Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале. Точные суммы власти назовут позднее. «По финансовой поддержке. Она обязательно будет. Взяли немного времени просчитать ущерб и изучить категории пострадавших»,— написал господин Гусев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также губернатор сообщил о планах по восстановлению дома, где пострадал только один подъезд. Работы, по ожиданиям господина Гусева, могут занять около месяца Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Проектировщики в кратчайшие сроки подготовят техническое решение по восстановлению дома. Подобные многоэтажки мы уже восстанавливали. Работы могут занять около месяца. Но вместе с тем, параллельно ждем экспертного заключения, можно ли вообще приступить к работам. Узнаем об этом оперативно. Ремонт людям оплатим»,— заверил глава региона Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 10 12 марта примерно в 3 часа 30 минут из-за «хлопка газо-воздушной смеси» начался пожар в девятиэтажном доме №88 на улице Хользунова в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что из-за взрыва газо-воздушной смеси обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на 120 кв. м Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Во время эвакуации 27 человек пришлось выводить в масках спасаемого. Погибшие находились в квартирах, в которых произошло обрушение. В 5.13 ведомство ликвидировало открытое горение, началась разборка-проливка пострадавших помещений Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) после взрыва газа в многоэтажном доме Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным СКР, погибли мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения, проживающие в двух жилых помещениях. Остальные жители дома были эвакуированы. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются виновные Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также планируется оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и техобслуживание в жилых помещениях Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что региональные власти намерены «финансово поддержать» пострадавших из-за взрыва газа в доме №88 на улице Хользунова в областном центре. Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале. Точные суммы власти назовут позднее. «По финансовой поддержке. Она обязательно будет. Взяли немного времени просчитать ущерб и изучить категории пострадавших»,— написал господин Гусев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также губернатор сообщил о планах по восстановлению дома, где пострадал только один подъезд. Работы, по ожиданиям господина Гусева, могут занять около месяца Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Проектировщики в кратчайшие сроки подготовят техническое решение по восстановлению дома. Подобные многоэтажки мы уже восстанавливали. Работы могут занять около месяца. Но вместе с тем, параллельно ждем экспертного заключения, можно ли вообще приступить к работам. Узнаем об этом оперативно. Ремонт людям оплатим»,— заверил глава региона Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Алина Морозова

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