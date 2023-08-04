Экс-начальник антикоррупционного подразделения транспортной полиции по ЮФО осужден за мошенничество

В Краснодаре суд вынес приговор Роману Неделько, бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) управления на транспорте МВД России по ЮФО, а также его сообщникам Дмитрию Иванче и Георгию Шауро, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Экс-сотрудник МВД признан виновным в мошенничестве, а его сообщники — в посредничестве при взяточничестве. Роман Неделько приговорен к условному сроку со штрафом в сумме 500 тыс. руб., Дмитрий Иванча оштрафован на 2,9 млн руб., Георгий Шауро — на 2,8 млн руб.

По данным следствия и суда, к господину Иванче обратилась его знакомая — руководитель компании, которая сообщила о проводимых на предприятии оперативно-разыскных мероприятиях, инициированных ГУ МВД по краю. Чтобы помочь знакомой, господин Иванча обратился к Георгию Шауро, председателю общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по ЮФО. В свою очередь, господин Шауро связался с начальником отдела ОЭБ и ПК Романом Неделько, который попросил за прекращение проверок компании 7 млн руб.

Эти средства господин Неделько обещал передать сотрудникам краевого ГУ МВД, но на самом деле не собирался этого делать, рассчитывая присвоить полученные деньги. Действуя в рамках договоренности, Георгий Шауро передал Роману Неделько 5 млн руб., после чего противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Приговор Роману Неделько, Дмитрию Иванче и Георгию Шауро вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар