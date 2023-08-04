Обвинение требует 24 года лишения свободы за убийство в рыбинской школе

Ярославский областной суд готовится вынести приговор обвиняемому в убийстве в школе №42 Рыбинска. Государственный обвинитель запросил для подсудимого 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

Само преступление было совершено 2 ноября 2022 года. Мужчина пришел в школу, где работала его бывшая сожительница. В учреждении он нанес ей ножевые ранения, от которых та скончалась. Также он ранил еще одну сотрудницу школы.

По данным следствия, совершенное убийство было не первым. Тремя днями ранее подсудимый ударил ножом в грудь своего соседа за упрек в чрезмерном употреблении спиртного за его счет. Потерпевший скончался, а убийца забрал его банковскую карту и несколько дней расплачивался ей.

В прениях гособвинитель попросил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«В последнем слове Каюров В. принес соболезнования потерпевшим за причиненное горе, сказал, что очень сожалеет»,— рассказали в облсуде. Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 7 августа.

Алла Чижова