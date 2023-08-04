АЕБ: в июле продажи новых легковых авто и LCV в России выросли на 144,7%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в июле 2023 года выросли на 144,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022-го и достигли 100,3 тыс. авто. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) (.pdf). Всего за семь месяцев текущего года в России было продано 528,6 тыс. автомобилей.

Отчет АЕБ составлен на основании информации, предоставленной АО «ППК», о продажах новых транспортных средств и их передаче владельцам. Согласно документу, за прошедший месяц в России было продано 59 340 новых легковых автомобилей и LCV. За январь—июль российский автомобильный рынок вырос на 22,8%.

При этом, по информации комитета автопроизводителей АЕБ, основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, продажи автомобилей в июле текущего года выросли на 63% по сравнению с июлем 2022 года и составили 52,8 тыс. Всего в январе—июле 2023-го рынок сократился на 9,6%, до 333,6 тыс. авто.

По данным «Автостата», в июле рынок легковых автомобилей оказался в 2,7 раза выше, чем годом ранее. За прошедший месяц было продано 95,65 тыс. автомобилей. В лидерах продаж изменений не произошло — это отечественная Lada, а также концерны из Китая Chery, Geely и Haval.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Продажи автомобилей вернулись к мирным временам».

Милена Костерева