Власти ждут перевода земли на улице Ростовской в собственность Воронежа для обмена с владельцами участков в Северном лесу

Воронежские власти пока не добились перевода земли площадью 120 га на улице Ростовской в облцентре в муниципальную собственность. Эта земля необходима для обмена участками с собственниками территорий в Северном лесу, рассказал в ходе брифинга в облправительстве руководитель департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов.

«Мы издали приказ об изъятии для государственных нужд территории Северного леса, 41 участок там — у физлиц и три —у юрлиц. Мы в свое время очень долго искали земельные участки для мены. Мы нашли на Ростовской территорию (не земельный участок, она еще не разграничена) — она пока находится в федеральной собственности. А город начал вносить изменения в генплан»,— пояснил господин Юсупов.

По его словам, как только земля на Ростовской перейдет в муниципальную собственность, можно будет «осуществить мену»: «Предварительные договоры мы заключили со всеми. Они написали, что согласны поменять свою собственность, участки в Северном лесу, на участки на Ростовской. Пока ждем».

О том, что собственникам земли в Северном лесу Воронежа, особо охраняемой природной территории (ООПТ) с 2014 года, власти предложили равноценные участки в левобережной части города, стало известно в апреле 2021 года. Предлагавшаяся на замену земля входит в состав лесного фонда, а ее передачу на муниципальный уровень с включением в границы облцентра должны согласовать федеральные власти.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Северный лес компенсируют южным».

Олег Мухин