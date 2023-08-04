Россельхозбанк с начала 2023 года профинансировал АПК Черноземья на 125 млрд рублей

С начала 2023 года Россельхозбанк предоставил аграриям Черноземья более 125 млрд руб. кредитных средств. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в банке.

Кредитные средства выделялись во всех субъектах макрорегиона:

в Белгородской области Россельхозбанк направил на кредитование АПК 42,6 млрд руб., 95% из которых — на льготных условиях. 32 млрд руб. пошло на финансирование сезонных работ. Растет кредитование малого и среднего бизнеса — так, финансирование сезонных работ в этом сегменте выросло в полтора раза;

Россельхозбанк направил на кредитование АПК 42,6 млрд руб., 95% из которых — на льготных условиях. 32 млрд руб. пошло на финансирование сезонных работ. Растет кредитование малого и среднего бизнеса — так, финансирование сезонных работ в этом сегменте выросло в полтора раза; в Воронежской области выдано 13 млрд руб. (на 7,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года). 40% средств предоставлено по льготной ставке. Из общего объема 8,95 млрд руб. пошло на поддержку крупного бизнеса. На сезонные работы было направлено 4,28 млрд руб.;

выдано 13 млрд руб. (на 7,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года). 40% средств предоставлено по льготной ставке. Из общего объема 8,95 млрд руб. пошло на поддержку крупного бизнеса. На сезонные работы было направлено 4,28 млрд руб.; в Курской области Россельхозбанк предоставил аграриям 10,8 млрд руб.— на 77% больше, чем годом ранее. По льготной ставке выделено 8,9 млрд руб. (вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года). На крупный бизнес пришлось 7,7 млрд руб. На сезонные работы было выдано более 6,9 млрд руб. По словам директора Курского филиала Россельхозбанка Романа Долещука, клиентами банка в регионе являются более 3 тыс. агропредприятий;

Россельхозбанк предоставил аграриям 10,8 млрд руб.— на 77% больше, чем годом ранее. По льготной ставке выделено 8,9 млрд руб. (вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года). На крупный бизнес пришлось 7,7 млрд руб. На сезонные работы было выдано более 6,9 млрд руб. По словам директора Курского филиала Россельхозбанка Романа Долещука, клиентами банка в регионе являются более 3 тыс. агропредприятий; в Липецкой области Россельхозбанк направил на поддержку АПК 15 млрд руб. (на 220% больше аналогичного периода прошлого года), преимущественно по льготной ставке;

Россельхозбанк направил на поддержку АПК 15 млрд руб. (на 220% больше аналогичного периода прошлого года), преимущественно по льготной ставке; в Орловской области банк выдал аграриям более 40 млрд руб. кредитных средств (сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года), из которых 87% предоставлено по льготной ставке. Из общего объема 38,8 млрд руб. получил крупный бизнес. На сезонные работы было направлено 19,5 млрд руб.;

банк выдал аграриям более 40 млрд руб. кредитных средств (сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года), из которых 87% предоставлено по льготной ставке. Из общего объема 38,8 млрд руб. получил крупный бизнес. На сезонные работы было направлено 19,5 млрд руб.; в Тамбовской области с начала года аграриям было предоставлено 3,8 млрд руб., в том числе 3,1 млрд руб.— по льготной ставке. На сезонные работы Россельхозбанк направил 3 млрд руб. Крупному бизнесу из общего объема средств было предоставлено 1,8 млрд руб.

Олег Мухин

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