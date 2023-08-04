Полиция начала проверку из-за конфликта со стрельбой на улице Краснодара

В Краснодаре на улице Артиллерийской неизвестные устроили конфликт со стрельбой. Полиция инициировала проверку, сообщает пресс-служба УМВД по городу.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
Правоохранители установят личности участников инцидента и его причины. Также они проверят информацию о выстреле из неустановленного типа оружия.
По окончании проверки в полиции примут законное процессуальное решение. Всем участникам конфликта дадут правовую оценку.
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