Полиция начала проверку из-за конфликта со стрельбой на улице Краснодара

В Краснодаре на улице Артиллерийской неизвестные устроили конфликт со стрельбой. Полиция инициировала проверку, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Правоохранители установят личности участников инцидента и его причины. Также они проверят информацию о выстреле из неустановленного типа оружия.

По окончании проверки в полиции примут законное процессуальное решение. Всем участникам конфликта дадут правовую оценку.

Татьяна Ручкина

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