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Коммерсантъ FM
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Лавров: Киев должен предоставить свое видение положения русских на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал журналу «Международная жизнь» различные мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в перечне инициатив не хватает «формулы» о том, как «нынешний Киев» видит положение русских в своей стране.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Лавров отмечает, что тема «неонацистских угроз» со стороны Украины «обходится молчанием», а «поражение русскоязычных в правах продолжается полным ходом». По его мнению, данная «формула» помогла бы странам глобального Юга «лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций».

«В июле городская администрация Киева запретила использовать русский язык в художественном публичном пространстве (запрет на песни, спектакли, кино и другие культурные акции). Кто-нибудь пожурил киевский режим?» — сказал господин Лавров.

19 июня 2022 года Верховная рада приняла законопроект, согласно которому в украинских медиа и общественных пространствах запрещено использовать музыку российских артистов. В июле 2023-го Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке.

Ранее стало известно, что 5–6 августа в Джидде в Саудовской Аравии пройдет встреча глав более 30 государств, которая должна стать прологом к «саммиту мира». В ходе саммита планируется обсудить инициативы мирного урегулирования конфликта на Украине, в том числе «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского. По данным западных СМИ, к участию в дискуссиях пригласили в том числе Индонезию, Египет, Мексику, Бразилию, Чили, Замбию, ЮАР и Индию. Россия не приглашена на встречу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Полина Мотызлевская

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