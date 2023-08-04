Власти Сириуса не дали «Краснодаравтодору» построить стоянку для дорожной техники

ГКУ «Краснодаравтодор» не смогло оспорить отказ властей Сириуса в строительстве стоянки для дорожной техники на берегу реки Псоу. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ГКУ «Краснодаравтодор» Фото: сайт ГКУ «Краснодаравтодор»

Как следует из материалов дела, учреждение владеет земельным участком на территории Сириуса площадью 1,2 га, который расположен неподалеку от русла реки Псоу и одноименного контрольно-пропускного пункта на границе с Абхазией.

ГКУ «Краснодаравтодор» занимается строительным контролем, организацией и приемкой работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, обеспечивает дорожное хозяйство дорожной техникой, а также выполняет ряд иных функций.

В июле минувшего года «Краснодаравтодор» обратился в администрацию федеральной территории Сириус за получением разрешения на строительство открытой стоянки для техники, осуществляющей содержание автомобильных дорог Имеретинской низменности. Однако власти Сириуса отказали в этом, пояснив, что данный земельный участок расположен в границах функциональной зоны зеленых насаждений общего пользования.

Учреждение оспорило этот отказ в Арбитражном суде Краснодарского края, приложив к заявлению правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план и заключение госэкспертизы на проектную документацию. Однако суд принял в споре позицию администрации Сириуса, сославшись на то, что она подтверждается генпланом Сочи. Кроме того, арбитраж указал на пропуск учреждением срока на обжалование отказа.

Михаил Волкодав

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