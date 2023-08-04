Прокуратура нашла в Ярославской области бесхозяйные газопроводы

Органы прокуратуры Ярославской области направили в суды 59 исковых заявлений о постановке на учет бесхозяйных газопроводов в Ярославле и Даниловском районе. Об это сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иски появились после проверки исполнения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Как выяснили в прокуратуре, местные власти не проводили должной работы. Кроме того, в Гаврилов-Яме был обнаружен бесхозяйный газопровод высокого давления.

«Указанное послужило основанием для внесения главе органа местного самоуправления представления, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений»,— сообщили в областной прокуратуре.

Всего проверка выявила более 300 нарушений закона, многие из которых касаются технического диагностирования внутридомового газового оборудования, в том числе с истекшим нормативным сроком службы.

Антон Голицын