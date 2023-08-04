ФСБ: в Запорожской области задержали планировавшего теракт гражданина Украины

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Запорожской области задержали гражданина Украины, который планировал теракт в отношении сотрудника администрации региона с применением самодельного взрывного устройства.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на силовое ведомства, взрывное устройство злоумышленник уже успел заложить под автомобиль одного из чиновников областной администрации, однако взрывчатый предмет обнаружили правоохранители и предотвратили террористический акт.

Согласно версии ФСБ, деятельность задержанного «координировали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.

Уточняется, что планировавший теракт гражданин Украины уже признался в содеянном и заявил, что действительно был завербован представителями украинской военной разведки. «Изначально ставили задачи по сбору информации о передвижениях российских военных. Потом мне передали взрывное устройство для подрыва местного чиновника»,— подчеркнул задержанный.

Также сегодня, 4 августа, ФСБ отчиталась о задержании в Херсонской области двух «пособников Вооруженных сил Украины». По данным ведомства, задержанные злоумышленники, в отношении которых возбуждено уголовное дело о шпионаже, передавали ВСУ данные о российских военных и ходе спецоперации РФ на Украине. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы, материалы уголовного дела против них уже переданы в судебную инстанцию.

Александр Кислов