В 2022 году доходы бюджета Воронежской области от управления госсобственностью упали на 30%

Глава департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов рассказал на брифинге в облправительстве, что доходы бюджета Воронежской области от управления и распоряжения госсобственностью в 2022 году составили 853,2 млн руб. Это на 361 млн руб. или на 29,7% меньше, чем в 2021 году — 1,2 млрд руб.

За последние шесть лет бюджет региона получал от управления госсобственностью следующие доходы:

2017 год — 760 млн руб.;

2018 год — 980,5 млн руб.;

2019 год — 1,15 млрд руб.;

2020 год — 751 млн руб.;

2021 год — 1,2 млрд руб.;

2022 год — 853,2 млн руб.

За первые семь месяцев 2023 года бюджет получил 576,7 млн руб. Большую часть из них составили доходы от продажи, аренды и использования земель — 354,3 млн руб. Еще 150 млн руб. поступили от реализации программы приватизации. 28 млн руб. бюджет получил от регулирования рекламной деятельности, 24,1 млн руб. — от уплаты госпошлины, 11,6 млн руб. — от аренды недвижимости, 6,3 млн руб. — от уплаты дивидендов АО и части прибыли ГУП, 2,4 млн руб. — из прочих источников.

По данным на 1 августа, в собственности региона находятся 29,2 тыс. объектов движимого имущества, 24 тыс. земельных участков, 14,9 тыс. объектов недвижимости и 548 учреждений, предприятий и АО с госдолей. За семь месяцев 2023 года было зарегистрировано право собственности Воронежской области на 640 земельных участков и 140 объектов недвижимости.

Алина Морозова, Олег Мухин

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