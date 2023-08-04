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Громкий звук в Туапсе объяснили переходом самолета на гиперзвук

Громкий звук в Туапсе, о котором сообщили жители города утром 4 августа, связан с преодолением самолетом звукового барьера. Сведения опубликовал Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По информации оперативных служб муниципалитета, информации о каких-либо происшествиях не поступало»,— говорится в сообщении.

Ранее аналогичный случай произошел в городе 4 июля. Жители сообщили в соцсетях о громких звуках, однако оперативные службы пояснили, что явление вызвано переходом самолета на гиперзвук.

Анастасия Донскова

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