Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трассу между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за горящей фуры

Участок трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за опрокинувшейся и загоревшейся фуры, сообщили в региональном управлении МЧС России по Челябинской области.

Издание «ФедералПресс» уточняет, что перекрыт оказался участок трассы М-5 «Урал» около челябинской деревни Караболка.

ДТП, ставшее причиной перекрытия участка трассы, произошло сегодня утром, 4 августа, в районе 89-го километра автодороги Челябинск—Екатеринбург около разворота на Малый Куяш. На месте дорожно-транспортного происшествия сразу же образовался затор.

«Одна машина опрокинулась и загорелась. В результате ДТП водитель данной фуры погиб, на место происшествия едут пожарные и спасатели»,— сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» подчеркнули, что на место следует дорожная техника для устранения последствий аварии, также на месте происшествия работают экстренные службы.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...