Трассу между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за горящей фуры

Участок трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за опрокинувшейся и загоревшейся фуры, сообщили в региональном управлении МЧС России по Челябинской области.

Издание «ФедералПресс» уточняет, что перекрыт оказался участок трассы М-5 «Урал» около челябинской деревни Караболка.

ДТП, ставшее причиной перекрытия участка трассы, произошло сегодня утром, 4 августа, в районе 89-го километра автодороги Челябинск—Екатеринбург около разворота на Малый Куяш. На месте дорожно-транспортного происшествия сразу же образовался затор.

«Одна машина опрокинулась и загорелась. В результате ДТП водитель данной фуры погиб, на место происшествия едут пожарные и спасатели»,— сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» подчеркнули, что на место следует дорожная техника для устранения последствий аварии, также на месте происшествия работают экстренные службы.

Александр Кислов