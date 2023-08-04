В Севастополе пройдут учения со стрельбой на Северной стороне

В Севастополе на Северной стороне пройдут тренировочные стрельбы военных. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Учения проведут в период с 12:00 до 13:00 в районе одной из воинских частей.
«В городе все спокойно»,— говорится в сообщении.
Тренировочные стрельбы в Севастополе ранее провели 3 августа в Камышовой бухте, на Южном и Северном молах. Учения расчетов ППДО провели силы Черноморского флота.
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