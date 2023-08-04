В Нижегородской области протестировали систему мониторинга свалок с помощью БПЛА

Российский экологический оператор (РЭО) планирует запустить онлайн-мониторинг полигонов по обращению с твердыми коммунальными отходами с помощью дронов, технология уже протестирована в Нижегородской области, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Система мониторинга использует дронопорты с беспилотниками, которые можно установить в любом регионе и управлять квадрокоптерами из любой точки. Данные передаются в режиме реального времени, подчеркнул заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров. «Технология уже протестирована на полигоне Нижегородской области в течение трех дней. В 2023 году мы планируем увеличить период тестирования до пяти месяцев. В 2024 году мы планируем тиражировать опыт и оборудовать часть объектов отечественными дронопортами и дронами в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС)»,— заявил господин Буров через пресс-службу.

Удаленный мониторинг позволит оценить возможности технологии и применения их в отрасли обращения с отходами в целом, добавил заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам Алексей Макрушин. Важно не только привести полигоны в соответствие с требованиями законодательства, но и обеспечить соблюдение всех норм при строительстве новых объектов обращения с ТКО, подчеркнул господин Макрушин.

Владимир Зубарев