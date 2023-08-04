В Новороссийске сняли запрет на движение судов в акватории порта

В Новороссийске сняли запрет на движение судов в акватории Черного моря в районе порта. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Ограничения вводили после попытки атаки двух безэкипажных катеров на военно-морскую базу. Взрывы были слышны в Мысхако и Южной Озереевке. Дроны были уничтожены военными кораблями «Оленегорский горняк» и «Суворовец», охранявшими рейд.

В КТК сообщили, что погрузка нефти осуществляется в штатном режиме. По данным «Порт Ньюс», танкеры, загруженные на ВПУ, будут отведены после снятия запрета на движение судов.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram