В Воронежской области планируют продать три объекта культурного наследия

Правительство Воронежской области планирует продать с аукционов три исторических здания, имеющих статус объектов культурного наследия (с соответствующими обременениями — в частности, сохранением внешнего облика). Об этом сообщил на брифинге в облправительстве глава департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов.

Первое здание-памятник — дореволюционное высшее начальное училище в Нижнедевицке. Двухэтажный учебный корпус был построен в стиле модерн в начале XX века по проекту, использовавшемуся во времена империи также на территории современных Липецкой и Белгородской областей.

Второй предполагаемый к продаже объект культурного наследия, как сообщил господин Юсупов, располагается в Ольховатке (также постройки начала ХХ века), а третий — здание училища в Березово Рамонского района «с хорошими стенами и 30 сотками земли».

Господин Юсупов также сообщил, что в рамках областной программы приватизации за первую половину 2023 года уже были проданы 17 объектов недвижимости с земельными участками. Их общая стоимость составила порядка 24 млн руб. Также за прошедшие месяцы 2023-го были проданы акции АО «Эпром», АО «Учебный центр профессиональной подготовки», АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий». Сумма доходов бюджета от всех видов сделок по приватизации за первую половину года составила 150 млн руб., тогда как за весь 2022-й — 138,8 млн руб.

Сергей Калашников, Олег Мухин

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