ФСБ задержала группу пособников ВСУ в Херсонской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Херсонской области группы пособников вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, задержанные злоумышленники, в отношении которых возбуждено уголовное дело о шпионаже, передавали ВСУ данные о российских военных и ходе спецоперации РФ на Украине.

«Управлением ФСБ России по Херсонской области совместно с военным следственным управлением СК России по объединенной группировке войск (сил) в ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 35, ст. 276 УК РФ получена информация, изобличающая фигурантов в совершении преступной деятельности»,— сообщили в Управлении ФСБ по Херсонской области (цитата по ТАСС).

В настоящее время в рамках расследования дела задержаны два человека — граждане Украины в возрасте 19 и 24 лет. Силовики полагают, что сбор информации о российских военных задержанные вели «по заданию представителей ВСУ», которым впоследствии и передавались данные. «Я передавал координаты ВСУ, после чего произошли ракетные удары, погибли мирные жители и военные РФ»,— сообщил в ходе допроса один из задержанных.

Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы, материалы уголовного дела против них уже переданы в судебную инстанцию.

Александр Кислов