Бастрыкин потребовал доложить о расследовании смерти младенца в больнице Геленджика

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти 9-месячного ребенка в больнице Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
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К председателю ведомства в соцсетях обратился отец младенца. Мужчина сообщил, что не согласен с ходом установления обстоятельств гибели своей дочери в Краснодаре.
«После введения ей дозы лекарственного препарата в октябре прошлого года она скончалась. Мужчина опасается, что назначенная судебно-медицинская экспертиза будет проведена некачественно и виновные лица избегут наказания»,— говорится в сообщении.
Расследование происшествия поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.
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