Администрация Геленджика сообщила о достаточном уровне безопасности курорта

В администрации Геленджика назвали достаточным уровень защищенности курорта в летний период. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

За безопасностью в парках, скверах и на общественных территориях города наблюдают свыше 1,3 тыс. цифровых камер. К мониторингу общественного порядка привлекают казаков и добровольные народные дружины.

«На сегодняшний день численность казаков во всех казачьих обществах Геленджика составляет 842 человека. На период летнего курортного сезона их усиливает дополнительная дружина»,— отметил глава города Алексей Богодистов в начале курортного сезона.

В Сочи 4 августа усилили меры безопасности акватории и береговой инфраструктуры. Утром того же дня стало известно об атаке двух беспилотников на военно-морскую базу в Новороссийске. Безэкипажные катера были уничтожены военными кораблями, патрулирующими рейд.

Анастасия Донскова

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