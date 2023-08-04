Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жалобы липчан на дачные автобусы

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю липецкого ведомства Евгению Шаповалову доложить о ходе проверки по жалобам жителей региона на дачные автобусы. Об этом сообщил Следком.

По данным СКР, в соцсетях было опубликовано обращение липчан к Евгению Шаповалову, в котором они сообщили об отсутствии регулярного автобусного сообщения с садовыми товариществами. По словам жителей региона, ранее было принято решение о регулярных бесплатных перевозках для членов СНТ, однако «ввиду отсутствия достаточного бюджетного финансирования оно не исполняется в полном объеме».

По факту публикации обращения региональный СК организовал процессуальную проверку.

Алина Морозова

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