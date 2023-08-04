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Коммерсантъ FM
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Пожар в аккумуляторном цеху в Воскресенске полностью потушен

Пожар в цеху по производству кислородных аккумуляторов, расположенном в деревне Ачкасово в Воскресенском районе Московской области, полностью ликвидирован. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

3 августа в Воскресенске на Московской улице возник пожар в цеху, занимающемся переработкой автомобильных аккумуляторов. Первые сообщения о возгорании поступили в 13:52. Площадь пожара достигала 400 кв. м, из здания были эвакуированы семь человек. Открытое горение удалось ликвидировать вчера в 16:45. В МЧС сообщали, что в результате возгорания на предприятии произошло обрушение кровли.

Милена Костерева

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