В Ярославле открылся фестиваль «Новый русский пейзаж»

В Ярославском концертно-зрелищном центре «Миллениум» Ярославле открылся второй фестиваль современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени», сообщает правительство области. Фестиваль проводят Российская академия художеств и Московский музей современного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев и Николай Мухин на открытии фестиваля

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев и Николай Мухин на открытии фестиваля

Фото: Правительство Ярославской области

В Концертно-зрелищном центре выставлено около 200 работ 55 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов, в том числе Зураба Церетели, Бориса Мессерера, Николая Мухина, Антона Братыкина, Елены Пасхиной, Михаила Бекетова, Сергея Гусарина и других. На фестивале зрители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, видео и инсталляции.

Экспонируются работы из собрания Третьяковской галереи, Русского музея, фондов Российской академии художеств, Ярославского художественного и других музеев страны.

Также на фестивале представлена инсталляция ярославского художника-аниматора Дмитрия Петрова. Экспозиция посвящена предстоящей премьере его нового анимационного фильма «Плотина».

Антон Голицын