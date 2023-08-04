Экс-сотрудников белгородского отделения Фонда соцстрахования крупно оштрафовали за получение взяток

Двум бывшим сотрудникам белгородского отделения Фонда социального страхования вынесен обвинительный приговор за «получение взяток в значительном размере группой лиц за незаконные действия и попустительство по службе» (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в ходе проверки на одном из предприятий региона сотрудники ведомства выявили нарушения, за которые предусмотрены большие штрафы. «За решение вопроса о прекращении дальнейшей проверки» должностные лица получил взятку в размере 100 тыс. руб.

За это одному из уже бывших сотрудников Фонда судом был назначен штраф в размере 2,4 млн руб., а также — лишение права занимать должности, «связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах» на четыре года. Второму — 2,1 млн руб. штрафа и аналогичный запрет сроком на 2,5 года.

Ранее в получении взяток в виде двух иномарок премиум-класса заподозрили бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Экс-чиновник признал вину и дал признательные показания.

Алина Морозова

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