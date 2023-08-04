В Сочи усилят меры защиты акватории после атаки дронов в Новороссийске

В Сочи усилят меры защищенности акватории и береговой инфраструктуры после попытки атаки украинских беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского
«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта»,— говорится в сообщении.
Особое внимание в городе уделят комплексу причалов. В настоящее время там пришвартованы 2,5 тыс. маломерных судов.
В настоящее время на территории Сочи единовременно отдыхают 200 тыс. туристов. Пляжная полоса курорта находится под круглосуточным наблюдением 3 тыс. камер системы «Купол».
Атака двух беспилотных катеров на военно-морскую базу в Новороссийске была совершена минувшей ночью. Дроны были уничтожены огнем кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Жертв и разрушений нет.
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