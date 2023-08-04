В Рыбинске женщины лишились 1,8 млн при попытке заработать на инвестициях

В Рыбинске возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество» по заявлению местной жительницы, которая вместе со знакомой перевела мошенникам 1,8 млн руб. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным ведомства, 51-летней жительнице Рыбинска знакомая предложила заработать на инвестиционных проектах, купив акции компаний. Знакомая в мессенджере прислала контакты «брокера», который дал инструкции. Следуя им, 51-летняя потерпевшая взяла кредиты и перевела своей знакомой 1,6 млн руб. Знакомая добавила свои 235 тыс. руб. и перевела 1,8 млн руб. на номера, которые ей присылали неизвестные. Когда заявительница захотела вывести заработанные средства, «брокер» на связь не вышел. Женщина обратилась в полицию.

«Ущерб, причиненный заявительницам, составил 1,6 млн. руб. и 235 тыс. руб. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 4 и ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова