Следком проверит расследование дела об избиении четырехлетнего ребенка в Адыгее

Глава следственного комитета России запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту избиения четырехлетнего мальчика сожителем его матери. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, мужчина бил ребенка палкой по голове и туловищу из-за чего мальчика с травмами доставили в больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза с тем, чтобы установить тяжесть причиненных ребенку повреждений.

ПО факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). После совершения преступления подозреваемый сбежал. В настоящее время мужчина находится в розыске.

Анастасия Донскова

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