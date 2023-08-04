В Казахстане предложили ввести уголовное наказание за кражу невест

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане в рамках борьбы с домашним насилием и нарушениями прав женщин предложил ввести в уголовный кодекс отдельную статью, предполагающую наказание за похищение невест. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся в последующем жертвами насилия со стороны своих партнеров. Зачастую принудительные браки лишают девушек возможности получить образование и специальность, что усугубляет их зависимое и уязвимое положение»,— говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

В офисе уполномоченного отметили, что практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще имеет широкое распространение в Казахстане, особенно в южных регионах страны. Подчеркивается, что в некоторых случаях за похищением невесты следует нарушение ее половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы, что в дальнейшем может привести к суициду.

«Ситуация усугубляется тем, что данные случаи в основном имеют латентный характер ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу»,— говорится в сообщении.

Согласно данным офиса уполномоченного по правам человека в Казахстане, в период с 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушений, связанных с похищением человека. При этом, отметили в офисе омбудсмена, достоверные статистические данные по кражам девушек с целью вступления в брак отсутствуют, поскольку в уголовном кодексе не предусмотрен отдельный состав такого правонарушения.

В уголовном кодексе Казахстана есть статья, предусматривающая наказание за похищение человека (ст. 125 УК РК). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до 12 лет. Однако если правонарушитель добровольно освобождает похищенную, то он освобождается от уголовной ответственности.

Похищение невесты — распространенная практика на Кавказе, в Киргизии, Казахстане, Эфиопии и других странах, где сохранились подобные обычаи. Похищение позволяет жениху не платить родителям невесты калым (выкуп). На сегодняшний день в большинстве стран мира похищение невесты считается преступлением, а не законным видом брака.

Милена Костерева