Развязку у «Калины» частично откроют во второй половине августа

В двадцатых числах августа в Екатеринбурге запустят движение по правому путепроводу развязки у «Калины». Как рассказали в департаменте информполитики региона, запуск хотят приурочить к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

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Компания «АльмакорГруп» с нуля строит два новых путепровода, которые идут параллельно действующему. По одному из них автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому – в сторону старого Сибирского тракта. На каждом путепроводе предусмотрено две полосы движения и пешеходная дорожка.

На левой эстакаде на сегодняшний день рабочие завершили устройство опор. Сейчас идут работы по монтажу пролетных балок, а также работы по устройству подъездов к путепроводу. Движение здесь хотят запустить осенью этого года. Общая строительная готовность объекта составляет 53%.

Напомним, контракт на реконструкцию развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом был заключен в мае 2021 года. Сумма контракта – 6,36 млрд руб. После окончания работ пропускная способность увеличится более чем в два раза, с 5 тыс. автомобилей в час до 12 тыс. Ранее заявлялось, что реконструкцию планируют завершить в декабре 2024 года.

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