«Sputnik Латвия»: экс-депутату грозит штраф из-за ругани с русскоязычным соседом

Бывшему депутату латвийского Сейма Рейнису Знотиньшу грозит штраф из-за скандала с русскоязычным соседом, сообщает «Sputnik Латвия». Политика могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство за то, что он называл соседа агрессором, оскорблял его и угрожал ему высылкой из страны.

В соцсетях экс-парламентарий написал, что «русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски». Однако прибывшие на место конфликта полицейские сочли виновником конфликта самого Рейниса Знотиньша и начали административный процесс о мелком хулиганстве, за что ему грозит либо предупреждение, либо штраф в размере до €500. Латвийский активист Ольга Петкевич уже написала официальное обращение на имя президента страны Эдгарса Ринкевичса с просьбой взять расследование инцидента под личный контроль и не допустить того, чтобы бывший депутат Сейма ушел от ответственности.

После конфликта с соседом и возникшего в прессе резонанса господин Знотиньш покинул ряды партии «Консервативных», от которой он и избирался в Сейм. В заявлении политорганизации говорится о том, что экс-депутат «взял на себя полную ответственность за свое неэтичное поведение».

Александр Кислов