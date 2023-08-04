Сеть «Креветки и бургеры» откроет свой ресторан в Академическом

В Академическом откроется новый ресторан сети «Креветки и бургеры». Информация от открытии нового заведения размещена в социальных сетях сети ресторанов. По данным издания «Моменты», заведение откроется на ул. Павла Шаманова 5/5.

Запустить «Креветки и бургеры» планируют во второй половине октября. Новое заведение будет рассчитано на 40 посадочных мест.

Напомним, в прошлом году свое заведение сеть открыла в центре Екатеринбурга на месте ресторана «Васаби». Накануне стало известно об запуске большого ресторана «Счастливы вместе» в ТЦ «Покровский пассаж».

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