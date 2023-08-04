FT: ЕС будет считать встречу в Джидде успешной, если на ней согласуют «саммит мира»

Высокопоставленный источник Financial Times (FT) в Еврокомиссии, комментируя предстоящий саммит по Украине в Саудовской Аравии, сообщил, что ценность мероприятия заключается в достижении соглашений, которые позволят провести «глобальный саммит мира». Он отметил, что встречу в Джидде можно будет считать успешной, если на ней удастся договориться о дате проведения «саммита мира».

«Ценность встречи заключается в том, что мы пытаемся подтолкнуть страны Юга к поиску некоторых базовых соглашений, на основе которых затем можно было бы организовать глобальный мирный саммит. Если мы сможем договориться о дате его проведения, а также о заявлении основных принципов, я бы определил это как успех»,— сказал собеседник издания.

Financial Times отмечает, что конференция советников по национальной безопасности в Саудовской Аравии следует за аналогичной встречей в Копенгагене, поскольку Украина активизирует свои усилия по вовлечению ключевых развивающихся стран в «международную изоляцию Москвы».

Переговоры по урегулированию украинского кризиса пройдут в Саудовской Аравии с 5 по 6 августа. По данным западных СМИ, к участию в дискуссиях пригласили представителей около 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Бразилию, Чили, Замбию, ЮАР и Индию. Однако Россию в Джидду не пригласили. Основная цель встречи — продвижение среди развивающихся стран «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению господина Зеленского, переговоры в Джидде станут прологом к проведению «саммита мира», на который по плану должны собраться десятки глав государств. Украинский президент полагает, что «саммит мира» может пройти уже этой осенью.

Подробнее о встрече на саудовской площадке — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Милена Костерева