На тюменской трассе сбили мужчину из Ижевска, приехавшего устраиваться на работу

В Тюменской области на трассе Курган-Екатеринбург поздно вечером 3 августа произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по Тюменской области, на 163-м км автомобиль Hyundai насмерть сбил 44-летнего пешехода. Им оказался житель Ижевска.

По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части, от полученных травм он скончался на месте аварии. В ГИБДД уточнили, что мужчина приехал в регион для трудоустройства.

За рулем автомобиля находился 54-летний мужчина. Вместе со своей супругой они возвращались домой в Курган из Тюмени. Обстоятельства ДТП выясняются.

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