В Анапе опровергли информацию о «минировании» детского сада

В Анапе опровергли сведения о «минировании» детского сада «Пчелка» на улице Калинина. Об этом сообщили в ходе заседания РСО курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал МБУ д / с №16 «Пчелка» Фото: портал МБУ д / с №16 «Пчелка»

Сообщение о возможной угрозе поступило в экстренные службы 3 августа около 14:00. На место выехали полицейские и сотрудники АДС. При проверке взрывоопасных устройств обнаружено не было.

В мае текущего года сообщения о минировании получили несколько муниципальных учреждений Анапы, Новороссийска и Геленджика. При проверке выяснилось, что угрозы соцобъектам и населению нет.

Анастасия Донскова

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