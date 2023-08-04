В Сочи уличного фотографа с обезьянкой уличили в самоуправстве

В Сочи в отношении уличного фотографа с обезьянкой составили административный протокол по статье о самоуправстве (19.1 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, 25-летний приезжий из Армавира навязчиво предлагал прохожим сделать фото с обезьянкой на улице Бестужева.

При проверке выяснилось, что у мужчины отсутствовало разрешение на осуществление данной предпринимательской деятельности.

Анастасия Донскова

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