Два аппарата УЗИ закупили для Республиканской детской клинической больницы Удмуртии

В Республиканской детской клинической больнице Удмуртии появились два новых аппарата для проведения ультразвуковой диагностики. Один из них стационарный экспертного класса, другой — мобильный, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Как сообщила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, аппаратура оснащена несколькими видами датчиков для исследований внутренних органов, эхокардиографии и допплеровского исследования для оценки кровообращения. Благодаря мобильному аппарату врачи смогут проводить исследования у постели больного, что особенно актуально для пациентов в реанимации или в отделении травматологии.