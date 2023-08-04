В Краснодаре суд отклонил жалобу на приговор осужденному за взятки экс-начальнику отдела Ространснадзора

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу на приговор бывшему начальнику отдела международных автоперевозок межрегионального управления Ространснадзора Виталию Андрющенко, осужденному по статье о получении взяток. Сведения об этом опубликованы на портале инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд первой инстанции установил, что Виталий Андрющенко получал деньги от подчиненных, работающих на постах весового контроля, за покровительство и попустительство по службе. В общей сложности фигурант дела, возбужденного по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), получил 1,1 млн руб. Подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении. Ему назначили наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и запрета занимать должности на госслужбе в течение 4 лет и 6 месяцев.

Доводом защитника об обжаловании приговора стало нарушение правил территориальной подсудности при предварительном следствии. Кроме того, по мнению адвоката, в период совершенного преступления обвиняемый не обладал полномочиями, которыми мог воспользоваться в отношении своих коллег.

Однако, изучив материалы дела и заслушав доводы защиты и участников процесса, апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения приговора.

«Судебная коллегия считает, что приговор суда соответствует предъявляемым к нему требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов»,— говорится в сообщении.

По данным «Ъ-Юг», Виталия Андрющенко задержали зимой 2020 года. Инкриминируемое деяние было совершено бывшим сотрудником Ространснадзора в период с 2018 по 2020 годы. За взятки, будучи начальником отдела международного транспортного контроля межрегионального управления надзорного органа, злоумышленник пообещал подчиненным содействовать в продвижении по службе, получении прибавок к зарплате и не применять дисциплинарных взысканий.

Анастасия Донскова

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