На Урале врачи первыми в РФ запатентовали способ ранней диагностики острой почечной колики у детей

Врачи детской больницы №9 в Екатеринбурге вместе с кафедрой детской хирургии уральского медицинского университета (УГМУ) первыми в России разработали и внедрили методику оказания неотложной помощи детям с мочекаменной болезнью. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

По словам заведующей кафедрой детской хирургии УГМУ, доктора медицинских наук, профессора Наталья Цап, мочекаменная болезнь у детей сегодня стала встречаться чаще. «Порой ее проявления создают экстремальную ситуацию, требующую оказания неотложной помощи для ликвидации острого болевого синдрома при обструкции (закрытии) мочевыделительных путей конкрементом»,— рассказала она.

При поступлении пациента с почечной коликой врачи в ДГКБ №9 проводят диагностику с использованием лабораторных исследований, выполняют УЗИ почек и мочевыделительной системы. Если обнаруживаются камни или признаки закупорки мочевыводящих путей, то назначают КТ с контрастированием. Пациенту могут незамедлительно провести малоинвазивную операцию под прицельной визуализацией.

Профильные специалисты обращают внимание родителей на то, что значительный рост случаев мочекаменной болезни у детей напрямую связан с образом жизни. «Еда быстрого приготовления, полуфабрикаты, фастфуд, газированные напитки, нарушение питьевого режима, отсутствие должного внимания к лечению и профилактике инфекционных заболеваний, а также малоподвижный образ жизни — главные факторы риска развития мочекаменной болезни»,— напомнили в департаменте.

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