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В Новороссийске временно запретили движение судов

В Новороссийске введен временный запрет на движение судов после атаки беспилотных катеров. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу КТК.

Фото: пресс-служба НМТП

Фото: пресс-служба НМТП

Инфраструктура КТК при атаке беспилотников на город не пострадала. Отгрузку нефти проводят в штатном режиме на пришвартованные танкеры.

Ночью и утром в акватории Новороссийска в районе Мысхако были уничтожены два украинских безэкипажных дрона. В Минобороны РФ заявили, что целью беспилотников была военно-морская база. Катера были уничтожены вооружением военных кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Жертв и разрушений нет.

Анастасия Донскова

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