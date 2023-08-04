В Новороссийске временно запретили движение судов

В Новороссийске введен временный запрет на движение судов после атаки беспилотных катеров. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба НМТП Фото: пресс-служба НМТП

Инфраструктура КТК при атаке беспилотников на город не пострадала. Отгрузку нефти проводят в штатном режиме на пришвартованные танкеры.

Ночью и утром в акватории Новороссийска в районе Мысхако были уничтожены два украинских безэкипажных дрона. В Минобороны РФ заявили, что целью беспилотников была военно-морская база. Катера были уничтожены вооружением военных кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Жертв и разрушений нет.

Анастасия Донскова

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